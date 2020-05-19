الامارات | منظمو مونديال الفورمولا 1: بدون الإعفاء من الحجر الصحي يستحيل إقامة جائزة بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمو مونديال الفورمولا 1: بدون الإعفاء من الحجر الصحي يستحيل إقامة جائزة بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، أنه "بدون إعفاء رياضيي النخبة من قيود الحجر الصحي والتي تستمر 14 يوماً، يستحيل إقامة جائزة بريطانيا الكبرى". وتنص وثيقة استراتيجية الحكومة البريطانية لمواجهة "كوفيد-19" على إدخال الوافدين من خارج البلاد الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ويسعى منظمو السباق البريطاني الذي يقام على حلبة سيلفرستون، استضافة سباقين هذا الموسم خلف أبواب مغلقة في الصيف، لكن ذلك مرهون بموافقة الحكومة. وحال وباء "كوفيد-19" دون انطلاق الموسم الذي كان مقررا في منتصف مارس الماضي بجائزة أستراليا الكبرى. وكان مصير السباقات العشرة الأولى إما الإلغاء أو التأجيل إلى موعد لم يحدد بعد.

وأُعلن عن إلغاء ثلاثة سباقات حتى الآن هي أستراليا وموناكو وفرنسا، في حين أن السباقات المؤجلة هي البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا. وعدا عن السباقين المراد اقامتهما على حلبة سيلفرستون، هناك نية أيضا لإقامة سباقين في النمسا خلال شهر يوليو المقبل، يفتتح بهما الموسم، لكن أيضا من دون حضور المشجعين.

Advertisements

وقال متحدث باسم منظمي بطولة العالم لوكالة "فرانس برس" اليوم: "الحجر الصحي لمدة 14 يوما سيجعل من المستحيل اجراء سباق الجائزة الكبرى البريطاني هذا العام. وهذا سيكون له تأثير كبير على عشرات آلاف الوظائف المرتبطة بالفورمولا واحد".

وأضاف "سوف نسافر إلى المملكة المتحدة على متن طائرات خاصة بفرق الفورمولا واحد، وسيتم اختبار جميع الموظفين مما يجعل الحجر الصحي غير ضروري على الإطلاق". وتابع "عودة رياضة النخبة على شاشات التلفزة، يلزمه توفير بعض الإعفاءات". علما أن سبعة من الفرق العشرة المشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد لديها قواعد في المملكة المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news