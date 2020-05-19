الامارات | تحديد موعد الحلقة الأزمة لسيد عبد الحفيظ في “رامز مجنون رسمي”

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد الحلقة الأزمة لسيد عبد الحفيظ في “رامز مجنون رسمي” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر جمهور النادي الأهلي خاصة والمصري عامة ظهور مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ في برنامج رامز مجنون رسمي، وهي الحلقة الأخيرة للاعبي الكرة في البرنامج بعدما ظهر ثلاثة لاعبون أهلاوية من قبل ولاعبين من الزمالك.

وكانت حلقة سيد عبد الحفيظ والذي تسببت في أزمة داخل جدران النادي الأهلي مع أخبار عن نية النادي الأهلي الكشف عن بديل لسيد عبد الحفيظ، كون أن ظهوره في الحلقة قد يسبب أزمة حقيقية لدى النادي وجمهوره.

وكان سيد عبد الحفيظ والشناوي وعلي معلول قد توجهوا إلى دبي مارس الماضي لتصوير الحلقة وهو ما يعني الحصول على تصريح من النادي.

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وكان برنامج رامز مجنون رسمي قد استضاف محمد الشناوي، علي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" من الأهلي، وطارق حامد وأشرف بن شرقي من الزمالك.

وأكدت قناة أم بي سي مصر، استضافتها لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر برنامج رامز مجنون رسمي مساء اليوم الثلاثاء، حيث قالت في بيان لها: “حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر الكابتن سيد عبد الحفيظ كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه “أم بي سي مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً،

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