الامارات | وضع فريق تشيكي بكامله في الحجر الصحي بعد اكتشاف حالة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن وضع فريق تشيكي بكامله في الحجر الصحي بعد اكتشاف حالة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس نادي سلافيا براغ التشيكي لكرة القدم اليوم أنه تم وضع جميع أفراد الفريق، وعلى رأسهم اللاعبين في الحجر الصحي بسبب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا. ويتصدر سلبافيا براغ الدوري المحلي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة الدوري التشيكي أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أجرت 1442 فحصا للاعبي الدرجتين الأولى والثانية أسفرت عن حالتين إيجابيتين. وقال رئيس سلافا براغ ياروسلاف تفرديك في حسابه على تويتر أن لاعبي فريقه وضعوا في الحجر الصحي حتى الخميس، مشيرا الى ان اللاعبين الذين سيستأنفون منافسات الدوري الثلاثاء المقبل 26 مايو الحالي ضد ملادا بوليسلاف، فريق اللاعب الآخر الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية، سيخضعون لفحوصات جديدة يوم الجمعة ثم الإثنين.

واضاف "الفريق يتوقع تنظيم حصة تدريبية أولى بعد ظهر يوم الجمعة بالنظر إلى نتيجة الفحص"، موضحا "نريد أن نلعب الثلاثاء في حال جاءت نتيجة الفحص الثاني الاثنين المقبل سلبية". ويتصدر سلافيا براغ حامل اللقب الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام فيكتوريا بلزن. وتبقى ست مباريات من الدوري المنتظم قبل خوض الأدوار الإقصائية (خمس مراحل للفرق الستة الأولى) لتحديد البطل والمراكز الأوروبية والهبوط (الفرق الستة الأخيرة).

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