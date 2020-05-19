الامارات | عاجل.. 6 إصابات كورونا في أندية إنجلترا تهدد باستئناف الدوري الممتاز

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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 6 إصابات كورونا في أندية إنجلترا تهدد باستئناف الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم أنه من بين 748 فحصا لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة.
وأضافت الرابطة في بيان صحافي أن "اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني للأندية، التي جاءت فحوصاتها إيجابية سيخضعون الآن للحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام"، دون الكشف عن أسماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات الإيجابية.
ومن شأن هذا الإصابات الجديدة أن تهدد خطط اسئتناف الدوري الممتاز في الشهر المقبل، والتي تم الاتفاق عليها قبل أيام فقط.
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