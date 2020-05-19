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الامارات | عاجل.. 6 إصابات كورونا في أندية إنجلترا تهدد باستئناف الدوري الممتاز

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة لكرة القدم اليوم أنه من بين 748 فحصا لفيروس كورونا المستجد تم اكتشاف ست حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة.

وأضافت الرابطة في بيان صحافي أن "اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني للأندية، التي جاءت فحوصاتها إيجابية سيخضعون الآن للحجر الصحي الذاتي لمدة سبعة أيام"، دون الكشف عن أسماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات الإيجابية.

ومن شأن هذا الإصابات الجديدة أن تهدد خطط اسئتناف الدوري الممتاز في الشهر المقبل، والتي تم الاتفاق عليها قبل أيام فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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