شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ في «رامز مجنون رسمي»: صالح جمعة أكتر حد هيفرح فيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضاف رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي» على قناة «إم بي سي مصر» مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، وبدأت الحلقة باستضافة الإعلامية أروى لضيف الحلقة وسؤاله حول بعض الموضوعات المتعلقة بالفن، ثم طلبت منها التعليق على صور الفنانين.

وخلال الفقرة الأولى وجه رامز جلال سؤال للاعب السابق لسيد عبدالحفيظ «مين أكتر واحد هيفرح فيك لم يعرف أنك هنا» فرد سيد عبدالحفيظ: «صالح جمعة أكتر واحد هيفرح فيا».

يذاع برنامج رامز مجنون رسمي يوميا في رمضان على قناة MBC MASR، الساعة السادسة والنصف عقب أذان المغرب، ويعاد الساعة الواحده صباحًا.