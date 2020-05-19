شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس بعد غياب استمر شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إلى تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، بعد غياب طويل استمر 72 يومًا.

وسافر رونالدو جوا إلى مدينته مادييرا البرتغالية بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان 2-صفر بدون جمهور في الثامن من مارس الماضي، في آخر مباراة يخوضها الفريق القادم من تورينو في الدوري المحلي قبل توقفه بسبب جائحة كورونا.

وعاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن يمضي آخر أسبوعين في حجر صحي في منزله تنفيذًا لتعليمات السلطات الإيطالية.

وعادت أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات في الرابع من مايو الجاري، لكن التدريبات تتم ضمن مجموعات صغيرة وفي ظل احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

ولا تزال الحكومة الإيطالية تبحث إمكانية عودة مباريات الدوري، لكنها قالت، أمس الإثنين، إن العودة لن تكون قبل 14 يونيو المقبل.

ويغيب عن تشكيلة يوفنتوس المهاجم جونزالو هيجواين، الذي عاد إلى إيطاليا قادمًا من الأرجنتين يوم الخميس الماضي، ومن ثم فإن عليه البقاء خلال الأيام العشرة المقبلة في الحجر الصحي.

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