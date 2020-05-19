شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة البريميرليج تعلن العثور على 6 إصابات بفيروس كورونا في 3 أندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» العثور على 6 حالات إيجابية بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من ثلاثة أندية خلال إجرائها الفحص الشامل تمهيدًا لعودة النشاط في البلاد.

وأوضحت الرابطة أن الإصابات تم اكتشافها في ثلاثة أندية، مضيفة في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء: «يمكن للبريميرليج التأكيد اليوم، أنه في يومي الأحد 17 مايو والاثنين 18 مايو، تم إجراء فحص كوفيد-19 على 748 لاعبًا وعضوًا بأجهزة الأندية، ومن بينهم 6 حالات إيجابية من ثلاثة أندية».

وأضافت: «أصحاب النتيجة الإيجابية سيقوموا الآن بعزل أنفسهم لمدة 7 أيام»، فيما أكدت في بيانها أنها لن تعلن أسماء المصابين أو أنديتهم لأسباب عملية وقانونية.

وكانت رابطة البريميرليج قد سمحت للفرق بالعودة للتدريبات بداية من اليوم الثلاثاء في مجموعات صغيرة.