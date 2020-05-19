شكرا لقرائتكم خبر عن «سونج»: لم أهتم بالمشاركة في المباريات مع برشلونة.. كنت سأصبح مليونيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف النجم الكاميروني أليكساندر سونج عن السبب الحقيقي لانتقاله من أرسنال الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني عام 2012، مؤكدًا أن المال كان هو العامل الرئيس في إتمام تلك الصفقة.

وأوضح «سونج»، خلال حوار مع مواطنه لاعب كرة السلة باسكال سياكام في بث مباشر على «إنستجرام»: «حين تقدم لي برشلونة بعقد ورأيت المبلغ الذي سأحصل عليه لم أفكر مرة ثانية في الأمر».

وأضاف الكاميروني: «اعتقدت أن زوجتي وأبنائي يجب أن يعيشوا حياة مريحة، وقابلت المدير الرياضي للنادي وقال لي إنني لن أشارك كثيرًا في المباريات لكني لم أهتم، كنت أعرف أنني صأصبح مليونيرًا».

وكان «سونج» قد قضى 4 سنوات بقميص النادي الكتلوني تخللهما فترتي إعارة لعامين مع فريق وست هام الإنجليزي، قبل أن يرحل في 2016 لينضم إلى روبين كازان الروسي.