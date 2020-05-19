شكرا لقرائتكم خبر عن «ساني» يدير ظهره لليفربول من أجل بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدمات نجم المانشافت ونادي مانشستر سيتي ليروي ساني.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الألماني حظى باهتمام الريدز الذين أرادوا ضمه إلى صفوفهم لتعزيز خط الهجوم الناري المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وأضاف التقرير الألماني أن «ساني» يفضل الانتقال إلى بايرن ميونخ، إذ تعتبر العودة إلى بلاده أمرًا محتملًا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وكان الدولي الألماني قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة في مطلع الموسم الحالي أبعدته عن المشاركة مع فريقه، فيما يعتبر أحد أهم أهداف النادي البافاري في سوق الانتقالات منذ الصيف الماضي.