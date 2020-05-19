شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يدعم تركي آل الشيخ في تحدي الخير.. ورسالة من روبرتو كارلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، دعمه لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، في تحدي الخير الذي أطلقه رجل الأعمال السعودى سعود آل سويلم الرئيس السابق لنادى النصر، وذلك عبر مسابقة للبلاى ستيشن يذهب إيرادها لمنصة جود الإسكان، فيما دعم أسطورة البرازيل روبرتو كارلوس «آل سويلم».

وكان تركي آل شيخ وعد بمكافأة مليون ريال لصالح المنصة عبر المنافسة بين ناديي الميريا والنصر في 29 رمضان الجارى.

وقال روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد السابق، عبر مقطع فيديو «آسف يا صديقي تركي.. سأدعم النصر وأنت ستخسر»، فيما أبدى ميسي دعمه لـ«آل الشيخ» في فيديو آخر.

وفى سياق متصل، دعم عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن، تركي آل الشيخ، وتوقعوا فوزه بالتحدى حيث جاءت تغريدات كلا من عمرودياب، محمد هنيدى، ماجد المهندس، أنغام، محمد حماقي، دينا الشربيني، أصالة، أكرم حسني، كذلك الإعلامى عمر أديب على تويتر لتدعمه في التحدي.

يأتى قبول هذا التحدى في محاولة لنشر جانب من الطاقة الإيجابية من قبل تركى آل الشيخ، في ظروف استثنائية تعيشها البلاد بسبب وباء كورونا المستجد التي يمر بها العالم حاليا.

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