شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يعود للتدريبات الفردية بعد تعافيه من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، للتدريبات الفردية مجددًا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في التدريبات في أبريل الماضي، بحسب ما ذكرته شبكة «ESPN».
وكان كوتينيو قد خضع لجراحة في الكاحل الأيمن، ويأمل هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، في الاعتماد على النم البرازيلي في المباريات الأخيرة بالبوندزليجا.
وتردد مؤخرًا أن بايرن ميونخ لن يفعّل خيار الشراء الخاص باللاعب من فريقه برشلونة، مقابل ١٢٠ مليون يورو، بينما يحاول النادي البافاري تمديد عقد استعارة اللاعب.
وكان وكيل كوتينيو أكد أن اللاعب حتى الآن لم يتخذ قراراً بشأن مستقبله، وأنه سعيد في بايرن ويقدر العمل الاحترافي بالنادي.
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