شكرا لقرائتكم خبر عن محمود باجنيد: مجلس الأهلي الحالي ناجح إداريًا وماليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمود باجنيد، أمين صندوق الأهلي الأسبق، بمجلس الإدارة الحالي للقلعة الحمراء، قائلاً إنه ناجح إداريا وماليًا.

وقال «باجنيد»، في تصريحات لقناة «أون تايم»: «المجلس الحالي يدير الأهلي بشكل جيد جدًا، وأمين الصندوق خالد الدرندلي رجل عظيم حقيقي، احنا اشتغلنا مع بعض فترة كويسة أيام ما كنت أمين صندوق، وحاليا هو يقوم بواجبه ومعندناش مشاكل مادية».

وأضاف: «المجلس الحالي ناجح في الإدارة وناجح في استغلال الموارد المالية. من المهم إنك تعرف قيمة اسم النادي وموارده، بحيث إنك تقدر تبيعها بطريقة تخليك تجيب إيرادات أعلى، وهما فعلا قادرين يعملوا كده».