شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: برشلونة حول أنظاره لـ«لاوتارو» بعد فشله في ضم هذا النجم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لم يكن هو الخيار الأول لبرشلونة للعب دور البديل للأوروجواني لويس سواريز، الذي وصل لسن الـ 33.
وأوضحت الصحيفة أن في ظل بحث برشلونة عن خليفة لمهاجمه الأوروجواني كان البلوجرانا راغبًا في التعاقد مع نجم نادي توتنهام الإنجليزي وهداف المنتخب الإنجليزي هاري كين.
وأكدت الصحيفة أن إدارة الفريق الكتلوني وضعت اسم كين على رأس أولوياتها كالبديل المثالي طويل الأمد لـ«سواريز»، إلا أن رغبتهم قابلها رئيس توتنهام دانيال ليفي بالرفض.
وعقب إغلاق «ليفي» الباب في وجه برشلونة، تحولت أنظار النادي الإسباني إلى لاوتارو مارتينيز، والذي من المتوقع أن ينتقل إلى كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
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