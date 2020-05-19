شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: أحترم محمود طاهر كثيرًا وعلاقتنا متميزة.. وحسن حمدي «مدرسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، برئيس القلعة الحمراء الأسبق حسن حمدي، واصفًا إياه بأنه «مدرسة» تعلم منها كثيرًا.

وأضاف «الدرندلي» في تصريحات على قناة «أون تايم»: «حسن حمدي مدرسة، في حاجات كتير بلجأ فيها له وبروح له مكتبه وبتصل به من أجل أخذ رأيه».

أما عن محمود طاهر، رئيس النادي السابق، فقال «الدرندلي»: «محمود طاهر حبيبي، وأكن له كل احترام، وعلاقتي به متميزة جدًا، ونتواصل باستمرار، فهو أكثر من صديق».