شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: أحترم محمود طاهر كثيرًا وعلاقتنا متميزة.. وحسن حمدي «مدرسة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أشاد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، برئيس القلعة الحمراء الأسبق حسن حمدي، واصفًا إياه بأنه «مدرسة» تعلم منها كثيرًا.
وأضاف «الدرندلي» في تصريحات على قناة «أون تايم»: «حسن حمدي مدرسة، في حاجات كتير بلجأ فيها له وبروح له مكتبه وبتصل به من أجل أخذ رأيه».
أما عن محمود طاهر، رئيس النادي السابق، فقال «الدرندلي»: «محمود طاهر حبيبي، وأكن له كل احترام، وعلاقتي به متميزة جدًا، ونتواصل باستمرار، فهو أكثر من صديق».
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