شكرا لقرائتكم محمد فاروق: وقعت للأهلى على بياض بعد عودتى من تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق، نجم الأهلى، ومنتخب مصر السابق ، وقعت للأهلى على بياض بعد عودتى من تركيا بناء على طلب صالح سليم ، حيث هاتفني وطلب منى ضرورة العودة في اقرب وقت فتركت كل شيء وعدت إلى الأحمر.

وأضاف نجم الأهلى، ومنتخب مصر السابق في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف ، مع الاعلامى سيف زاهر، على قناة on time sport ، خوضت تجربة احتراف في تركيا 4 سنين وكنت أحصل على 400 الف دولار في السنة ، ولكن صالح سليم طلب عودتى وحدثني هاتفيا فعد إلى الأحمر وحصلت على 200 ألف سنويا .

واستكمل فاروق، قائلا ، إن أحمد حسن وعبد الظاهر السقا طالبونى بعدم العودة من تركيا وضرورة البقاء في رحلة الاحتراف لكنى رفضت من أجل الأهلي .

وأكد فاورق أن مباراة الإسماعيلي 4-4 بعد سداسية الزمالك كانت الأهم في مشواره مع جوزيه خصوصا بعد الهدف الذى احرزه في الوقت القاتل

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واستطرد قائلا لقد انتقلت من ايسكو للأهلي وإبراهيم يوسف حاول نقلى للزمالك والتأثير عليا من خلال صداقته مع شقيقي ، ولكنى حبي للقلعة الحمراء حسم رغبتي، مضيفا روحت الاهلى بـ 14 الف جنية في صفقة قوية وكان عمري 14 سنة وقتها وكان رقم كبير ومميز .

وواصل محمد فاروق حديثه قائلا :اول ظهوري في الفريق الأول في الأهلي وعمري 17 سنة وأول مباراة كانت اتحاد جدة في اعتزال طاهر أبو زيد والارسال قطع في اخر ربع ساعة ومحدش شافني .

وتابع فاروق لعبت مع تسوبيل بصفة أساسية في البطولة العربية بالعافية وبخناقة كبيرة واتخانقت مع تسوبيل مع ، مضيفا البطولة العربية في القاهرة كانت التحدي الأول والأخير وكنت هأمشي من الأهلى لو ملعبتش ، وحصلت على لقب هداف البطولة العربية في اول مشاركاتي منعنى من الرحيل عن الأهلي