شكرا لقرائتكم محمد شبانة في لايف اليوم السابع: لماذا يصر الأهلي على ضم رمضان صبحي ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف " اليوم السابع " أن هناك تصريحات خرجت الساعات الأخيرة من قبل مسئولو الأهلي على قدرتهم في شراء رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الأنجليزي في الموسم الجديد ، مضيفاً : " لماذا الإصرار على ضم رمضان صبحي خاصة أن شراءه في هذا التوقيت لن يقل ثمنه عن 6 أو 7 أو 8 مليون يورو ، وهذا مبلغ سيكون صعب على الأهلي في الفترة المقبلة بسبب توقف النشاط في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

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تابع الإعلامي شبانة في برنامج " مع شبانة " على صفحة فيسبوك اليوم السابع : " رمضان صبحي امتداد لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ، وأتوجه بنصيحة له للأحتراف الخارجي في أي نادي من الأندية الأوربية وليس شرط التواجد في إنجلترا هناك أندية كبيرة أخري وفرصة لرمضان صاحب الـ23 عاماً بالتواجد في إنجلترا.

أضاف شبانه : تواجد رمضان صبحي في الأهلي إضافة قوية بالطبع و أي مدرب يتمني وجود لاعب مثل رمضان ، واللاعب أكتسب خبرات من إحترافه و الأفضل له الإحتراف لأنه لاعب سيكون ذو قيمة كبيرة في الدوريات الأوروبية ، ويمتلك الإمكانيات لذلك ولكن الأمر متوقف عليه .