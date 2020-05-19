شكرا لقرائتكم محمد فاروق: لقب هداف البطولة العربية منعني من الرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق، نجم الأهلى، ومنتخب مصر السابق ن انتقلت من ايسكو للأهلي وإبراهيم يوسف حاول نقلى للزمالك والتأثير علي من خلال صداقته مع شقيقي، ولكنى حبي للقلعة الحمراء حسم رغبتي.

وأضاف نجم الأهلى، ومنتخب مصر السابق في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف ، مع الاعلامى سيف زاهر، على قناة on time sport ، روحت الاهلى بـ 14 الف جنية في صفقة قوية وكان عمري 14 سنة وقتها وكان رقم كبير ومميز .

وواصل محمد فاروق :حدثه اول ظهوري في الفريق الأول في الأهلي وعمري 17 سنة وأول مباراة كانت اتحاد جدة في اعتزال طاهر أبو زيد والارسال قطع في اخر ربع ساعة ومحدش شافني .

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وتابع فاروق لعبت مع تسوبيل بصفة أساسية في البطولة العربية بالعافية وبخناقة كبيرة واتخانقت مع تسوبيل مع ، مضيفا البطولة العربية في القاهرة كانت التحدي الأول والأخير وكنت هأمشي من الأهلى لو ملعبتش ، وحصلت على لقب هداف البطولة العربية في اول مشاركاتي منعنى من الرحيل عن الأهلي