شكرا لقرائتكم محمد فاروق: أحمد فتحي عنده إحساس بالظلم لعدم التقدير فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق، نجم الأهلي، ومنتخب مصر السابق ، تحدثت مع أحمد فتحي أكثر من مرة وعنده إحساس بالظلم لعدم التقدير وقال لى إنه كان ينتظر أن يتم تعويضه في المرة الأخيرة إلا أن الأهلى قد وضع حدا وسقفا لذلك.

وأضاف فاروق في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف ، مع الإعلامى سيف زاهر، على قناة on time sport ، وجود رمضان صبحي في الأهلي سيظلم كهربا، مؤكدا أن وجود لاعبين كبار في فريق واحد بنفس المركز امر يخلق العديد من المشاكل.

وتابع فاروق، أنه تعرض للعديد من الإصابات القوية خاصة في منطقة الوجه حيث تعرض لاكثر من 25 غرزة وكان للثنائي ابراهيم سعيد وحسام حسن نصيب الأسد في اصابته، كاشفا ان الاصابات الكثيرة كان لها دور كبير في تأخر مسيرته الكروية، مضيفا كثرة الإصابات كنت سبب في عدم استمراري كثيرا في الملاعب .

ووجه محمد الشكر للمشير طنطاوي الذى ساعده على العلاج الطبيعي في إنجلترا خارج مصر، عندما لعب لسنيتن في حرس الحدود حيث لعب 10مباريات وأحرز 5 اهداف فقط وانتقل بعدها إلى الاتحاد السكندري ليلعب موسمين .

وتابع فاروق، وقعت للاهلى على بياض بعد عودتى من تركيا بناء على طلب صالح سليم ، حيث هاتفني وطلب منى ضرورة العودة في اقرب وقت فتركت كل شيء وعدت الى الأحمر.

واستكمل خوضت تجربة احتراف في تركيا 4 سنين وكنت أحصل على 400 الف دولار في السنة ، ولكن صالح سليم طلب عودتى وحدثني هاتفيا فعد إلى الأحمر وحصلت على 200 ألف سنويا . واستكمل فاروق قائلا ، إن أحمد حسن وعبد الظاهر السقا طالبونى بعدم العودة من تركيا وضرورة البقاء في رحلة الاحتراف لكنى رفضت من أجل الأهلي . وأكد فاورق أن مباراة الإسماعيلي 4-4 بعد سداسية الزمالك كانت الأهم في مشواره مع جوزيه خصوصا بعد الهدف الذى احرزه في الوقت القاتل واستطرد قائلا لقد انتقلت من ايسكو للأهلي وإبراهيم يوسف حاول نقلى للزمالك والتأثير عليا من خلال صداقته مع شقيقي ، ولكنى حبي للقلعة الحمراء حسم رغبتي، مضيفا روحت الاهلى بـ 14 الف جنية في صفقة قوية وكان عمري 14 سنة وقتها وكان رقم كبير ومميز . Advertisements وواصل محمد فاروق حديثه قائلا :اول ظهوري في الفريق الأول في الأهلي وعمري 17 سنة وأول مباراة كانت اتحاد جدة في اعتزال طاهر أبو زيد والارسال قطع في اخر ربع ساعة ومحدش شافني . وتابع فاروق لعبت مع تسوبيل بصفة أساسية في البطولة العربية بالعافية وبخناقة كبيرة واتخانقت مع تسوبيل مع ، مضيفا البطولة العربية في القاهرة كانت التحدي الأول والأخير وكنت هأمشي من الأهلى لو ملعبتش ، وحصلت على لقب هداف البطولة العربية في اول مشاركاتي منعنى من الرحيل عن الأهلي

قال محمد فاروق, نجم الأهلى، ومنتخب مصر السابق , وقعت للاهلى على بياض بعد عودتى من تركيا بناء على طلب صالح سليم ، حيث هاتفني وطلب منى ضرورة العودة في اقرب وقت فتركت كل شيء وعدت الى الأحمر.

وأضاف نجم الأهلى، ومنتخب مصر السابق في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف ، مع الاعلامى سيف زاهر، على قناة on time sport ، خوضت تجربة احتراف في تركيا 4 سنين وكنت أحصل على 400 الف دولار في السنة ، ولكن صالح سليم طلب عودتى وحدثني هاتفيا فعد إلى الأحمر وحصلت على 200 ألف سنويا .

واستكمل فاروق قائلا ، إن أحمد حسن وعبد الظاهر السقا طالبونى بعدم العودة من تركيا وضرورة البقاء في رحلة الاحتراف لكنى رفضت من أجل الأهلي .

وأكد فاورق أن مباراة الإسماعيلي 4-4 بعد سداسية الزمالك كانت الأهم في مشواره مع جوزيه خصوصا بعد الهدف الذى احرزه في الوقت القاتل

واستطرد قائلا لقد انتقلت من ايسكو للأهلي وإبراهيم يوسف حاول نقلى للزمالك والتأثير عليا من خلال صداقته مع شقيقي ، ولكنى حبي للقلعة الحمراء حسم رغبتي، مضيفا روحت الاهلى بـ 14 الف جنية في صفقة قوية وكان عمري 14 سنة وقتها وكان رقم كبير ومميز .

وواصل محمد فاروق حديثه قائلا :اول ظهوري في الفريق الأول في الأهلي وعمري 17 سنة وأول مباراة كانت اتحاد جدة في اعتزال طاهر أبو زيد والارسال قطع في اخر ربع ساعة ومحدش شافني .

وتابع فاروق لعبت مع تسوبيل بصفة أساسية في البطولة العربية بالعافية وبخناقة كبيرة واتخانقت مع تسوبيل مع ، مضيفا البطولة العربية في القاهرة كانت التحدي الأول والأخير وكنت هأمشي من الأهلى لو ملعبتش ، وحصلت على لقب هداف البطولة العربية في اول مشاركاتي منعنى من الرحيل عن الأهلي