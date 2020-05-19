شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: الظروف خدمت بعض أبناء الأهلى.. وأحلم بتدريب القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابي مدرب ونجم الأهلى السابق، أن تدريب النادي الأهلى شرف كبير جدا وأمر يقدره أبنائه جدا.

وأضاف عرابي فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، أن هناك بعض الظروف التى هُيئت لبعض أبنائه فى تدريب الفريق مثل الظروف التى سمحت لحسام البدري فى تولى تدريب الفريق بعد جوزيه وكانت هناك ظروف معينة ووجهة نظر لدى مجلس الإدارة فى ذلك.

وتابع عرابي : "لا يوجد شخص فى مصر من الممكن أن يرفض تدريب الأهلى سواء كان من أبناء النادي أو خارجه وبالتالي اتمنى بالتأكيد تدريب الأهلى في يوم من الأيام عن طريق الرجل الأول.