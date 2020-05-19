شكرا لقرائتكم شبانة في لايف اليوم السابع: العين الإماراتي يطلب باهر المحمدي رسمياً.. والزمالك يسعى لخطفه من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف " اليوم السابع " أن نادي العين الإماراتي أعلن رسميا عن طلبه لشراء باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر ، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وأعلن ذلك عبر موقع قناة أبو ظبي الرسمية ، وأن باهر المحمدي سيكون " خناقة " الأهلي و الزمالك والانتقالات في الموسم المقبل.

Advertisements

وقال الإعلامي شبانة في برنامج " مع شبانه " على صفحة فيسبوك اليوم السابع : " باهر المحمدي سيكون قريب من الإنتقال للأهلي المصري في حالة إنتقال باهر المحمدي للعين الإماراتي ، خاصة أن مسئولو الأهلي يرتبطون بعلاقة قوية مع شيوخ ومسئولو نادي العين الإماراتي ، وبالتالي سيكون باهر لاعب في الأهلي في يناير المقبل بعد صفقة حسين الشحات لاعب العين الذى انتقل للأهلي من قبل.

أضاف شبانه أن الزمالك دخل في صفقة باهر المحمدي للتعاقد معه عن طريق بعض وكلاء اللاعبين وذلك بهدف خطف الصفقة من الأهلي أو زيادة سعر اللاعب على الأهلي إلى جانب حاجته الفنية للاعب بعد هروب حمدي النقاز وعدم وجود إلا حازم إمام الأن فى هذا المركز ، مضيفاً أن هناك عرض رسميى أخر من نادي سبورتنج براغا البرتغالي للتعاقد مع اللاعب ولكن المقابل المادي لن يكون مقارب للعرض المالي الذى سيقدم من نادي العين الإماراتي.