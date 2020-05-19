شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الألماني يطالب بوضع سقف للرواتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نادى فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بوضع سقف للرواتب للحفاظ على استدامة واستقرار اللعبة.

وقال كيلر يوم الثلاثاء في مقابلة لصحفيين عبر الفيديو : علينا أيضا أن نجعل كرة القدم الاحترافية أقرب إلى الناس. عمولات الوكلاء والمبالغ العائدة للانتقالات تربك المجتمع وتبعده عن رياضتنا المحببة.

ويبدو أن رأي كيلر حظي بدعم كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، الذي تحدث معه يوم الثلاثاء.

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وقال كيلر إن لديه نفس الرأي وأضاف: "أنا سعيد للغاية بذلك لأن كارل-هاينز رومينيجه قدم الكثير لكرة القدم كما أنه يحظى بمكانة دولية في هذه الصناعة، وبالتالي لدينا بالفعل فرصة كبيرة حقا لتحقيق تقدم في هذه القضية".

وكان رومينيغه قد صرح، الأحد،: ليس من المستبعد أن تكون هناك محاولة أخرى لتحديد الرواتب.

وذكر رومينيغه، الرئيس السابق لرابطة الأندية الأوروبية (ايكا)، أن ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، كان قد قدم مقترحات مختلفة بهذا الشأن.

وقال رومينيغه إن تلك المقترحات دائما ما كانت ترفض رغم تأييد الأندية الكبرى في أوروبا، مضيفا: حيث إنه جرى إبلاغنا بأن ذلك لا يتماشى مع قواعد المنافسة في أوروبا، وبالتالي لم تكن هناك فرصة لذلك. ومن الصعب القول إن الوضع تغير اليوم.