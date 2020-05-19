يوفنتوس كان سيضع هالاند في فريق تحت 23 عاما بحسب رايولا

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ادعى وكيل اعمال المهاجم النروجي الصاعد بقوة بصفوف بوروسيا دورتموند الالماني إرلينغ هالاند ان يوفنتوس الايطالي "كان سيضعه في فريق تحت 23 عاما" لو ضمه الى صفوفه.

وبعد انتقاله شتاء الى دورتموند من سالزبورغ النمسوي مقابل 20 مليون يورو، يقدم هالاند (19 عاما) اداء بالغ الروعة مع دورتموند وسجل له 10 أهداف في 9 مباريات في الدوري المحلي.

قال رايولا، احد ابرز وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم، في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية "لماذا لم ينتقل هالاند الى يوفنتوس؟ كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 عاما.. واذا لم يحصل ذلك، كان سيكون بديلا لغونزالو هيغواين (المهاجم الارجنتيني المخضرم)".

وبعد استئناف الدوري اثر اجازة قسرية بسبب فيروس كورونا المستجد، افتتح هالاند التسجيل لدورتموند خلال الفوز الكبير على جاره شالكه 4-صفر، رافعا رصيده إلى 41 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة في جميع المسابقات والثالث عشر في 12 مباراة مع دورتموند.

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وكان يوفنتوس من الاندية التي حاولت ضم هالاند قبل قدومه الى دورتموند، فيما تشير تقارير انه سيعيد المحاولة، نظرا لبند جزائي في عقده يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون يورو في تموز/يوليو 2021.

وخطف هالاند الاضواء بسرعة بعد قدومه الى دورتموند، اذ حقق ثلاثية "هاتريك" في 23 دقيقة في اول مباراة له بعد نزوله بديلا.

ويحتل دورتموند راهنا المركز الثاني في الدوري الالماني، بفارق اربع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في آخر سبعة مواسم، وقد ودع دوري ابطال اوروبا من ثمن النهائي امام باريس سان جرمان الفرنسي.