محمد فاروق: ابراهيم سعيد اصابني بكسر في الأنف خلال مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد فاروق، لاعب الأهلي السابق، أنه واجهه صعوبات خلال مشواره مع الأهلي، ما بين اصابات متكررة وازدحام مركز المهاجم خلال الفترة التي كانت متواجد بها مع الفريق.
وقال فاروق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" خلال تواجدي مع الأهلي كان يلعب العديد من اللاعبن المميزين في مركز المهاجم مثل حسام حسن وعلاء ابراهيم وأحمد فلكس وأحمد كشري".
وأضاف، أنه بسبب حماسة الزائد تعرض لبعض الإصابات في مران الأهلي على يد ابراهيم سعيد من ضمها كان كسر في الأنف وحسام حسن حمله ليتلقي العلاج خارج النادي".
وأوضح، أنه لم يكن من المحظوظين بالتواجد في فترة جيل محمد أبو تريكة وعماد متعب وبركات، لافتا أنه كان يتمنى ان يزامل كل من أبو تريكة وبركات في الأهلي قبل ان يعتزل كرة القدم.
وأشار إلى أن في بداية تواجد عماد متعب مع الأهلي كان هو قد أوشك على الرحيل عن القلعة الحمراء فوجه له نصيحة، حرصا منه على أن يستمر متعب في الملاعب لأطول فترة.
واتم:" قولت لمتعب يجب أن يتمسك بالفرصة ويظل طوال الوقت مركز بأكثر من 200% لان التواجد في مركز مهاجم الأهلي ليس بالأمر السهل".
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