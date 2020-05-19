محمد فاروق يكشف تفاصيل "خناقة" منحته فرصة في هجوم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد فاروق، لاعب الأهلي السابق، أنه مسيرته مع القلعة الحمراء منذ أن كان ناشئا وعمره 13 عاما حين وقع يومها قادما من ناشئين ايسكو.
وقال فاروق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" أول مباراة لي مع الأهلي كانت خلال لقاء اعتزال طاهر ابو زيد وشاركت كاحتياطي في أخر 15 دقيقة من زمن المباراة ولم أكن يومها بلغت السابعة عشر من عمري".
وأضاف، أن المدرب الألماني هولمان هو من اختاره ليتواجد مع الفريق الأول وهو لا يزال عمره 17 عاما، وخاض مباراته الأولى كمهاجم في فترة تولي راينر تسوبيل تدريب الفريق.
وأوضح، أنه دخل في مشادة حادة مع المدرب تسوبيل، لافتا أنه تحدث معه ليسأل عن سبب عن اشراكه رغم التزامه في المران ليرد عليه المدرب بأنه امر يخصه هو كمدرب فقط.
وتابع:" قولتله هلعب امتي قالي لما انا اقول ، رديت عليه انا بدرب كويس واحتديت عليه، ومسكنا في بعض، وبعد فض الاشتباك قالوا انني ساحصل على فرصة".
وأتم فاورق تصريحاته:" بعد هذه الحادثة توقعت أن أكون خارج النادي لكن المدرب أعطاني الفرصة في البطولة العربية وحصدت حينا لقب هداف البطولة".
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