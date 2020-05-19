الدوري الإنجليزي مهدد بالإلغاء بعد ظهور حالات جديدة بكورونا

يبدو أن الأمور تتعقد أكثر فأكثر على عودة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك بعد فترة التوقف لأكثر من شهرين منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي اجتاح العالم مؤخرًا وبدأ يحصد في أرواح البشر مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء القاتل.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، قد وافقت أمس الاثنين، بالإجماع على العودة للتدريبات خلال الأسبوع الجاري مع الالتزام بالبرتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي، ولكن الصدمة

جاءت باكتشاف حالات إصابة جديدة في الأندية مما يهدد بعدم عودة النشاط خلال الفترة المقبلة، أو قد يصل الأمر إلى إلغاء البطولة هذا الموسم وتتويج ليفربول باللقب.

وأثناء المرحلة الأولى من اختبارات وفحوصات الأندية قبل العودة للمنافسة، حيث يدرس مسؤلو الدوري الإنجليزي العودة في يونيو المقبل، وتحديدًا 13 من الشهر ذاته، مع بروتوكول صحي يبدأ مع عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية غدًا الأربعاء.

وجاءت نتيجة التحاليل والفحوصات الشاملة لتكشف عدد 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا من 3 أندية مختلفة، دون الكشف عن أسماء اللاعبين المصابين أو الأندية، وهذا حسب ما ذكرته شبكة "سكاي" الإنجليزية، بينما أكد موقع البريميرليج أنه لن يتم تقديم أي تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد بسبب المتطلبات القانونية والتشغيلية بالتنسيق مع وزارة الصحة البريطانية، على أن يتم عزل كلًا من اللاعبين والموظفين في الأندية التي تم اكتشاف منها إصابات لمدة سبعة أيام.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط لتحقيق لقب بريميرليج الغئب منذ 30 عام.