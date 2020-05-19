إتحاد السلة ينفي إستكمال الموسم بدون المحترفين

نفى الإتحاد المصري لكرة السلة، ما تردد من أنباء حول إستكمال الموسم حال عودة النشاط الرياضي بدون اللاعبيين المحترفين.
وأوضح الإتحاد بأنه لم تتم مناقشةهذه الفكرة، ولم تطرح تماما او حتى لم تتم التفكير فيها داخل الاتحاد المصري لكرة السلة.
وكانت ترددت أنباء بأن إتحاد السلة المصري برئاسة مجدي أبو فريخة، يدرس فكرة إستئناف بطولة دوري السوبر وكأس مصر من الموسم بدون محترفين، بناءاً على إقتراح من أحد الأندية وذلك بسبب الازمة الاقتصادية.
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