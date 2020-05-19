أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ قليل، إكتشاف 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين عدة أندية، عقب إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الأندية الإنجليزي لاستئناف تدريباتها تمهيداً لعودة النشاط الرياضي.

كانت الحكومة الإنجليزية قد وافقت على عودة منافسات الدوري الإنجليزي يونيو المقبل. أندية، عقب إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس.يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الأندية الإنجليزي لاستئناف تدريباتها تمهيداً لعودة النشاط الرياضي.كانت الحكومة الإنجليزية قد وافقت على عودة منافسات الدوري الإنجليزي يونيو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الدوري الإنجليزي تعلن اكتشاف 6 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.