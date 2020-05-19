كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس

عاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى تدريبات السيدة العجوز مرة أخرى، لأول مرة منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي اجتاح العالم مؤخرًا، وتسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشاره.

وكان كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا منذ اللحظات الأولى من إعلان إيقاف الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وفضل التوجه إلى ماديرا مسقط رأسه بالبرتغال، إلى أن وصل اليوم إلى مركز كونتيناسا التدريبي والذي سيخضع فيه

للفحوصات الطبية قبل أن يبدأ في خوض المران تحت إشراف المدرب ماورويسيو ساري، المدير الفني للبيانكونيري.

يذكر أن لاعبي فريق يوفنتوس قد عادو منذ أيام إلى التدريبات، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عن طريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة فيم بينهم، مع الحفاظ على مسافة التباعد وتقليل التلامس.