روابط الرياضية تستعد لاطلاق أغنية لدعم أبطال مصر المشاركين فى طوكيو

تستعد روابط الرياضية برئاسة د. وليد الملاح لإطلاق اغنية لدعم رعايه ابطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو بعنوان "جيل بطل" والتى تم اختيار المطرب احمد جمال لغنائها وسيتم تصويرها خلال الايام القليله المقبلة مع المخرج تامر الضبع و الاغنيه كلمات الدكتور حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع احمد عاطف.

يشارك فى تصوير كليب الاغنية من ابطال مصر الاوليمبين كل من هداية ملاك بطلة مصر فى التايكوندو وشريف عثمان بطل

رفع الاثقال البارالمبى وجيانا فاروق بطلة الكاراتية وسارة سمير بطلة رفع الاثقال ونور حسين بطلة التايكوندو وايهاب عبد الرحمن بطل رمى الرمح وعلاء ابو القاسم بطل سلاح الشيش ومحمد كيشو بطل المصارعة وعلى زهران بطل الجمبازومن جانبه اكد د وليد الملاح رئيس شركة روابط ان فكرة الاغنية جاءت بعد مناقشات مع د حسن كمال مؤلف الاغنية فى كيفية دعم ابطال الالعاب الواعدة والترويج لهم خلال الفترة الحالية وهذا هو كان الهدف الاساسى من طرح الاغنية.واضاف رئيس شركة روابط الرياضية ان هدفنا هو مساندة الابطال الرياضيين بناء على البرتوكول الذى وقعناه مع وزارة الشباب والرياضة فى دعم ورعاية ابطال مصرواشار الملاح ان اختيار فريق العمل تم بعناية شديدة وعلى اعلى مستوى حتى يخرج بالشكل المطلوب بداية من اختيارنا للفنان احمد جمال او المخرج تامر الضبع او مهندس الصوت خالد سند ومدير التصوير احمد الجزار بالاضافة الى مشاركة فريق عمل روابط الرياضية.