ليفربول يعود للتدريبات الجماعية غدًا

يعود فريق ليفربول الإنجليزي إلى تدريباته الجماعية مرة أخرى، غد الأربعاء، بعد أن توجه اللاعبون إلى مقر التدريبات الخاصة بالريدز اليوم لأداء آخر تمرين فردي، واستئناف التدريبات الجماعية غدًا بعد توقف دام لأكثر من شهرين منذ مارس الماضي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

أن فريق ليفربول يعد أول فريق إنجليزي يعود إلى التدريبات الجماعية بعد موافقة الأندية على استئناف النشاط، حيث التزم اللاعبون الفترة السابقة بالبقاء في المنزل وممارسة التدريبات الفردية واتباع النظام الغذائي تحت إشراف الجهاز الفني.

جاء ذلك بعد أن وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمس بالإجماع على العودة للتدريبات خلال الاسبوع الجاري مع الالتزام بالبرتوكول الصحي والتباعد الاجتماعي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط لتحقيق لقب بريميرليج الغئب منذ 30 عام.