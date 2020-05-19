رومارينيو يتحدث عن عودة فهد المولد بعد انتهاء عقوبته

أبدى النجم البرازيلي رومارينيو لاعب فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم عن سعادته بعودة زميله في الفريق فهد المولد بعد انتهاء فترة عقوبته التي حرمته من التواجد بالملاعب لمدة عام .

وأكد رومارينيو سعادته بتخطي المولد فترته الصعبة الماضية،

مشدداً على أن لاعبي الاتحاد سيجتهدون معاً لتعويض الجماهير بالعروض التي تثلج الصدور خلال الفترة القادمة .

وشدد روما على أن الاتحاد سيظهر بشكل أكثر قوة بعد عودة المولد، المعروف

بإمكانياته الفنية المتميزة، موضحاً أنه لاعب رائع وغيور على الكيان ويظهر حماسة كبيرة في المباريات ولا يحب الهزيمة .

وكان فهد المولد قد تم إيقافه من ممارسة أي نشاط كروي لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه المادة المخدرة في عينة التحاليل التي تم سحبها له خلال إحدى المباريات العام الماضي .