نادي شالكه أو كما يُلقب بـ”الأزرق الملكي” نسبة الى الزعيم النازي “أدولف هتلر” الذي كان يعشقه، يُعد ثاني أغنى نادي في ألمانيا بعد بايرن ميونيخ والعاشر عالمياً وهو صاحب أكبر قاعدة جماهيرية في ألمانيا، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات شالكه الألماني.

يحتفل شالكه يوم 4 من شهر مايو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويردع تأسيس النادي الى عام 1904، ويتخذ من مدينة جيلسنكيرشن في مقاطعة شمال الراين – وستفاليا في غرب ألمانيا مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “فيلتينس أرينا،” والذي يتسع لعدد 62 ألف متفرج.

يرجع أول لقب محلي تُوج به شالكه الى عام 1934 عندما فاز بلقب الدوري الألماني، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1997 عندما تُوج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي على حساب الإنتر.

ويعتبر ديربي الرور أو كما يسمي ديربي النهر، بين نادي شالكه ونادي بوروسيا دورتموند، من أشهر الديربيات في كرة القدم الألمانية، وقد سمى باسم ديربي الرور نسبة إلى نهر الرور، الذي يفصل مدينة دورتموند وهي معقل نادي بوروسيا دورتموند، ومدينة جلزنكيرشن حيث معقل نادي شالكه.

وإليكم سجل بطولات شالكه الألماني (محلياً)

الدوري الألماني

فاز شالكه بالدوري الالماني 7 مرات أعوام: (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958).

الوصيف 8 مرات أعوام: (1933, 1938, 1941, 1972, 1977, 2001, 2005, 2007, 2010).

كأس ألمانيا

فاز شالكه بكأس المانيا 5 مرات اعوام: (1937, 1972, 2001, 2002, 2011).

الوصيف 7 مرات أعوام: (1935, 1936, 1941, 1942, 1955, 1969, 2005).

كأس السوبر الألماني

فاز شالكه بكأس السوبر الالماني مرتين عامي: (1940, 2010).

كأس الدوري الألماني

فاز شالكه بكأس الدوري الالماني مرة واحدة عام: (2005).

الوصيف 3 مرات أعوام: (2001, 2002, 2007).

سجل بطولات شالكه الألماني (قارياً)

كأس الاتحاد الأوروبي

تُوج شالكه بلقب كأس الاتحاد الاوروبي مرة واحدة عام: (1997).

كأس إنترتوتو

تُوج شالكه بكأس الإنترتوتو مرتين عامي: (2003, 2004).