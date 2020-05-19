بالصور.. كابيتانوس يُوجع باوك بسبب مدرب الهلال!

وجه النجم اليوناني المعتزل، بانتيليس كابيتانوس، كلمات الإشادة والإعجاب إلى مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، حيث أكد أنه أفضل مدير فني جاء إلى اليونان، موضحًا أن باوك تحت قيادة لوشيسكو حقق الدوري والكأس بعد غياب 34 عامًا، وهو إنجاز رائع بكل معنى الكلمة.

وكان لوشيسكو قد حضر لتدريب الهلال الصيف الماضي قادمًا من باوك، وقد قاد قبلها الفريق اليوناني لتحقيق الدوري والكأس في بلاد الإغريق.

رحيل لوشيسكو لا يُعوض

ونقل موقع “sport24” اليوناني تصريحات بانتيليس كابيتانوس، حيث قال “رازفان حقق أفضل موسم مع باوك. لقد فاز بالدوري والكأس بعد 34 عامًا. بالنسبة لي، يبقى لوشيسكو أفضل مدرب حضر إلى اليونان مع باوك”.

ثم أوجع اللاعب اليوناني إدارة باوك بعد معاناة الفريق عقب رحيل لوشيسكو، وأوضح “عندما غادر، قال الكثيرون أن مدربًا آخر جيد سيأتي، لكن الجميع يبحثون الآن عن رازفان لوشيسكو”.

Advertisements

وعمل كابيتانوس صاحب الـ36 عامًا لمدة عامين مع مدرب الهلال عندما كان يقود فريق إكسانثي اليوناني، لذا فهو يعرف إمكانياته التدريبية جيدًا.

لوشيسكو مع الهلال

وخاض المدرب الروماني مع الهلال 39 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، وفاز في 27 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر 5 مواجهات، وسجل الفريق تحت قيادته 97 هدفًا، واستقبلت شباكه 49 هدفًا.

وحضر لوشيسكو إلى الهلال الصيف الماضي ليقوده إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، وهو حاليا يتصدر الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.