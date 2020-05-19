محترف الهلال يكشف عن أحلامه ويوضح “كلمة السر” في تألقه!

كشف محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، عن الأهداف التي يرغب في تحقيقها خلال الفترة المقبلة، مع المنتخب البيروفي، وكذلك برفقة الزعيم السعودي، مؤكدًا أن مشواره مع كرة القدم، كان صعبًا للغاية، لكن بالعمل الدؤوب يصل كل إنسان إلى هدفه.

ويلعب كاريلو مع الهلال منذ صيف عام 2018، حينما حضر لمدة موسم على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي، وبعد نهاية الموسم، وظهور الدولي البيروفي بمستويات جيدة، قرر النادي العاصمي شراء اللاعب بشكل نهائي في صيف عام 2019.

أهداف كاريلو

وقال محترف الهلال في تصريحات نقلتها شبكة “americatv” “لدي فريقي هدف الوصول إلى تحقيق الدوري، وهو ما لم أفز به. لقد فزت ببطولة دوري أبطال آسيا، لكني أريد الفوز بالدوري، ونحن قريبون جدًا من تحقيقه”.

وأضاف اللاعب المُلقب بـ”الأفعى” “مع منتخب بيرو أريد الفوز بالألقاب، والتأهل إلى مونديال 2022، والفوز بلقب كوبا أميركا. هل رأيت المستوى الذي قدمناه في البطولة السابقة بالبرازيل؟ لقد اقتربنا 3 مرات من نصف النهائي والنهائي، لكن لا أحد يتذكر ذلك ، دائمًا إنهم يتذكرون من رفع الكأس”.

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بداية صعبة

وتحدث صاحب الـ28 عامًا عن بداياته في كرة القدم، وكلمة السر في ظهوره ووصوله إلى المكانة الحالية “كان من الصعب أن أصبح محترفًا. عندما كنت صغيرًا لم أكن أعتقد أنني سأكون كذلك. رأيت ذلك صعبًا للغاية، لكنني أخبرت نفسي أنني سأستمر في العمل. الجزء الصعب هو المواكبة لأن الكثير منا وصل إلى الفريق الأول، للتدريب أو الظهور لأول مرة ، ولكن بعد ذلك يلعبون لمدة عام ويغادرون”.

وأنهى اللاعب بقوله “منذ أن كان عمري 8 سنوات، كنت ألعب دائمًا ومع فرق جيدة ، هذا هو أجمل شيء. عليك أن تستمر في العمل بغض النظر عن مدى تعبك ولا تشعر بذلك”.

أرقام كاريلو مع الهلال

ولعب كاريلو مع الهلال 59 مباراة حتى الآن، وأحرز اللاعب في هذه المباريات 12 هدفًا، وصنع 14 هدفًا خلال 4631 دقيقة لعب، أي أنه أحرز هدفًا كل 385 دقيقة، وصنع هدفًا كل 330 دقيقة.

وساهم النجم البيروفي في تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك في كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع.