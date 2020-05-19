وادي دجلة: من يطالب بعودة الدوري المصري سننظر له باحتقار

هاجم مالك نادي وادي دجلة “ماجد سامي“، الأصوات التي تطالب بضرورة استئناف بطولة الدوري المصري، مؤكدا أن الدوري لن يعود.

وواصل مالك دجلة رفضه لفكرة عودة الدوري الذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ويعاني وادي دجلة من شبح الهبوط إلى دوري القسم الثاني، بسبب نتائجه السيئة التي أدت إلى احتلاله المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة وبات ضمن أبرز المرشحين لمغادرة الدوري الممتاز.

ويرى ماجد سامي خلال منشوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الجميع سينظر باحتقار لكل من حاول استئناف بطولة الدوري المحلي.

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وأتم: ” هم يتحدثون عن عدم اللعب أمام المشجعين حتى عام 2021، لذا إذ لم يكن المشجعين آمنين بما يكفي ليكونوا داخل الاستاد فلماذا يكون آمنًا للاعبين أن يكونوا هناك؟”.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي”، قد أعلن عن أن الحكومة سوف تحدد موعد عودة النشاط الرياضي منتصف شهر يونيو المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول البطولة برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد انبي، بينما يحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 33 نقطة.