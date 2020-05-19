محمد صلاح يتلقى وعدًا بالاحتفال مع ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

يأمل “ريتشارد ماسترز” رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يتمكن ليفربول من إقامة حفل التتويج بالكأس إذا أكملوا مسيرتهم إلى لقبهم الأول منذ 30 عامًا.

ويواصل الدوري الإنجليزي الممتاز العمل على خططه التي تدعى “مشروع إعادة التشغيل” وسط جائحة فيروس “كورونا” ، حيث وافق 20 ناديًا بالإجماع على المرحلة الأولى من العودة إلى التدريب عندما اجتمعوا يوم أمس الاثنين.

ويأمل رئيس الرابطة أن يتمكن ليفربول من تحقيق انتصار باللقب بشكل صحيح ولائق، مشيرًا إلى أنه إذا اختتموا الموسم بالفوز باللقب ، فسيتم السماح لهم بعقد حفل لتسلم الجائزة.

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وقال ماسترز في تصريحات صحفية “إذا كان ذلك ممكناً، نعم سنعقد احتفالاً، نود الحصول على مراسل تقديم جوائز لإعطاء اللاعبين والموظفين اللحظة التي عملوا من أجلها بجد، هذا حقهم”.

وتابع حديثه “سنحاول وسنفعل ذلك إذا كان ممكناً، لن ننسى المخاوف التي تتعلق بالسلامة، نحن نركز على الانتهاء من موسم 2019-20 ، ولكن علينا أيضًا التخطيط لجميع الاحتمالات”.

يذكر أن مدرب ليفربول “يورجن كلوب” صرح يوم أمس بأنه من غير العدل وجود أي سيناريو آخر، باستثناء تتويج الريدز بلقب البريميرليج، وهو الذي يتفوق بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه.