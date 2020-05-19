الأهلي يحسم مصير مروان محسن

اتفق مسؤولو النادي الأهلي، مع “مروان محسن” مهاجم الفريق، على إبرام عقد جديد لمدة موسمين جديدين.

وأنهت لجنة التخطيط بالنادي الأحمر اتفاقها مع المهاجم الدولي على تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكان المدير الفني للفريق “رينيه فايلر” قد طالب مسئولي الكرة بالنادي الاهلي، بضرورة التجديد للمهاجم البالغ من العمر 31 عامًا.

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وشدد فايلر على أهمية مروان محسن، مؤكدا أن الفريق يحتاج لجهوده خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به اللاعب من قوة بدنية وتحركات ممتازة.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد ضم مروان محسن إلى صفوفه قادمًا من الإسماعيلي في صيف 2016 مقابل 10 ملايين جنيه في عقد ممتد لخمس سنوات.

وتعرض اللاعب لانتقادات حادة من جانب جماهير الأهلي بسبب ندرة أهدافه مع الفريق منذ عودته من الإصابة بالرباط الصليبي التي كان قد تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في أمم أفريقيا 2017.