مذبحة منتظرة في صيف 2020 ستطول ثلاثين نجمًا من ريال مدريد وبرشلونة

أصبحت جماهير قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد على موعد للمرة الأولى أن تتركز اجتهادات أنديتهما خلال الميركاتو الصيفي على صفقات البيع أكثر من صفقات الشراء.

وبواقع خسارة كل فريق لما يقارب الـ100 مليون يورو من عائداته، بات الاتجاه الواضح لتعويض الخسائر، هو بيع العناصر الزائدة عن الحاجة، وهو منهج وف يتبعه برشلونة وريال مدريد في صفقات الصيف.

وبحسب صحيفة “ماركا” هناك احتمالية للتفريط في ثلاثين لاعبًا بين الجانبين في السوق، حيث يتطلع طرفي الكلاسيكو إلى التضحية باللاعبين غير المرغوب فيهم، الذين نادراً ما يظهرون في قائمة المباريات، أو النجوم المتقدمين في العمر.

ويمتلك برشلونة قائمة منتفخة من تلك النوعية من النجوم، أما ريال مدريد فعناصره المُعارة، التي تتحصل على رواتب من النادي حتى الآن، تشكل عائقاً ماديًا يجب التخلص منه في صيف 2020.

النجوم المنتظر رحيلهم عن ريال مدريد

من جانب مدريد ، هناك أسئلة كبيرة تتمحور حول “أشرف حكيمي“، وأوضحت ماركا أنهم يرغبون في الاحتفاظ به، ولكن لا مكان له، ثم هناك داني سيبايوس، الذي لا يبدو مناسبًا أيضًا لأفكار المدرب “زين الدين زيدان”.

ويتعلق الأمر ذاته بمعار إشبيلية “سيرجيو ريجويلون” الذي يريد البقاء في الأندلس، كل من جيسوس فاليخو ، وكوبو ، وبورخا مايورال هم أيضًا ضمن قائمة الراحلين.

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بينما سيغادر أوسكار رودريجيز وألفارو أودريوزولا أيضًا، إذا تم تقديم عروض جيدة بما فيه الكفاية، كما سيتم إعارة رينير جيسوس ، الذي لا يزال صغيرًا.

ومن بين نجوم الفريق الأول جاريث بيل وجيمس رودريغيز متاحان للانتقال، وكذلك ماريانو دياز وإبراهيم دياز، اللذين لم يؤثر أي منهما على السانتياجو البرنابيو، ويمكن قول الشيء نفسه عن لوكا يوفيتش، ومن الحرس القديم الحقيقي، قد يغادر مارسيلو ولوكاس فاسكيز، إذاًا هناك 16 لاعبًا في فريق ريال مدريد مُهددين بالرحيل.

النجوم المنتظر رحيلهم عن برشلونة

برشلونة لديه وفرة في قائمته كما قلنا، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي منتظر رحيلهما من الفريق الأول، ثم مجموعة أخرى تشمل الحارس البرازيلي نيتو والظهير جونيور فيربو ولاعب الوسط أرتورو فيدال بجانب المُهاجم “المؤقت” مارتن بريثويت.

وعرض على آرثر ميلو الرحيل بالفعل في صفقات المبادلة، لكنه رفض، كما يتم على البرتغالي “نيلسون سيميدو” البحث عن فريق جديد في أوروبا.

ثم بالطبع هناك كل من عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو، أسماء كبيرة يريدون التخلص منها ومن راتبها، جنبًا إلى جنب مع جان كلير توديبو وموسى واجو وأوريول بوسكيتس، وجميعهم حصلوا على فترات إعارة سيتم تقييمها لاحقًا.

وأخيرًا ، هناك اسم آخر يدعى “إيمرسون رويال”، الذي يتشارك ملكيته فريق ريال بيتيس مع برشلونة، ولدى الفريق الأندلسي خيار شرائه هذا الصيف