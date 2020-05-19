نجم الزمالك ومنتخب مصر ينفي اصابته بفيروس كورونا

أكد اللاعب الدولي المصري ونجم نادي الزمالك “طارق حامد“، أنه لم يصب بـ”فيروس كورونا” وحالته الصحية على ما يرام.

ووجه البالغ من العمر 31 عامًا رسالة إلى جماهير الزمالك، مشددا على أنه بخير ولم يصب بسوء على خلفية مخالطته لمحافظ الدقهلية “أيمن مختار”، الذي قد أعلن أمس اصابته بـ”فيروس كورونا” المستجد.

وتواجد طارق حامد في مكتب محافظ الدقهلية مطلع شهر مايو الجاري، من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بالمحافظة التي ينتمي لها اللاعب.

وصرح طارق حامد لإحدى الصحف المصرية، انه بصحة جيدة ويواصل تدريباته بشكل طبيعي، قائلاً: “لا تقلقوا، أنا بخير؛ مقابلتي مع محافظ الدقهلية كانت منذ فترة طويلة وليست في الأيام الماضية الأخيرة”.

ويعد طارق حامد أحد أبرز لاعبي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، حيث قاد الفارس الأبيض للحصول على لقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ النادي؛ وتواجد في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا موسم 2018/2019 المقدمة من “الكاف“.