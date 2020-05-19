الإنتر يُخبر برشلونة باسم اللاعب الذي يريده ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز

تستمر المفاوضات بين برشلونة وإنتر حول صفقة “لاوتارو مارتينيز” منذ أسابيع، وسط سعي الطرف الإسباني للحصول على شريك جديد للأرجنتيني “ليو ميسي” في هجوم البلاوجرانا.

يريد النادي الكتلوني التعاقد المهاجم الأرجنتيني، الذي لديه شرط جزائي في عقده، وهم يحاولون خفض التكلفة عن طريق رمي مجموعات مختلفة من لاعبي فريقهم أمام الجانب الإيطالي، الذي يرفض كافة الإغراءات نحو صفقة تبادلية “مباشرة”.

ولكن قد يثبت هذا فعاليته في النهاية، على الأقل في التخلص من 20 مليون يورو من إجمالي الرسوم النهائية، اعتمادًا على أي من أعضاء فريق برشلونة الذي جذب مدرب النيراتزوري “أنطونيو كونتي“.

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وتشير صحيفة “سبورت” اليوم إلى أن كونتي لا يريد أي لاعب آخر من برشلونة باستثناء لاعبه السابق في يوفنتوس “أرتورو فيدال”، والذي حدد بطل إسبانيا سعره بـ20 مليون يورو.

لاعب خط الوسط تجاوز الثلاثين ولديه عقد ينتهي الصيف المقبل، هذا يجعله هدفًا منخفض القيمة، ويبدو أن إنتر يريد إبرام صفقة جانبية رخيصة ومنفصلة عن مفاوضات لاوتارو، وهو ما ترفضه إدارة برشلونة، التي تريد بأي شكل تخفيض قيمة صاحب الـ23 عامًا.

وسبق وعرض برشلونة الثنائي “أنطوان جريزمان” و”نيلسون سيميدو” على إدارة الأفاعي، ولكن نظرًا للرواتب المرتفعة للثنائي، تم رفض فكرة التعاقد معهما، وخاصة النجم الفرنسي، الذي يتقاضى 250 ألف يورو أسبوعيًا في الكامب نو.