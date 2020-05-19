رسالة من ميسي بالفيديو إلى تركي آل الشيخ تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بعث أسطورة كرة القدم “ليونيل ميسي” برسالة بالصوت والصورة إلى المستشار السعودي “تركي آل الشيخ“، قام الأخير بنشرها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحتوي الرسالة على تقديم نجم برشلونة لدعوة إلى رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، وبالفعل قام الثري السعودي بتلبية الدعوة.

ونشر تركي مقطع الفيديو وكتب تعليقاً معه “حلعب فيه يا ميسي متقلقش”.

وظهر ميسي خلال مقطع الفيديو بقميص تدريبات نادي برشلونة، حيث يخوض أسبوعه الأول في مقر النادي، بعد التوقف لمدة شهرين نتيجة تفشي “فيروس كورونا“.

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وجاءت التعليقات أغلبها ذات طابع ساخر عن فحوى ما قاله النجم الأرجنتيني، والذي كان يتحدث بالإسبانية، وتسائل الكثيرون حول معرفة تركي آل الشيخ بتفاصيل ما قاله ميسي، وإن كان يُجيد اللغة الإسبانية أم لا.

يذكر أن تركي آل الشيخ تربطه علاقة صداقة بالنجم الأرجنتيني، منذ زيارة ليو إلى الأراضي السعودية في العام الماضي، بصحبة منتخب التانجو، وظهوره في بيت آل الشيخ خلال جلسة ودية جمعتهما سويًا.