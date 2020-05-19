سونج يُجري أكثر المُقابلات “صدقًا” .. اخترت برشلونة على حساب ارسنال من أجل الأموال

اعترف النجم الكاميروني “أليكس سونج” بأنه غادر ناديه الأسبق ارسنال، واتجه إلى برشلونة بحثًا عن المزيد من المال، ولم يهتم بقلة وقت اللعب في ملعب كامب نو.

بعد لعبه أكثر من 200 مرة مع العملاق اللندني ، وقع سونج مع “البلاوجرانا” في عام 2012، وقضى موسمًا واحدًا فقط في إسبانيا، ولعب 20 مباراة، ثم فاز بلقب الدوري الإسباني، وكان الكأس الكبرى الوحيدة التي رفعها في مسيرته.

لكن بعد ثماني سنوات، تحدث الكاميروني بكل صدق أكثر من أي وقت مضى، حول سبب قيامه بتبديل قميصه، وكانت المفاجأة حين قال أن المال هو ما دفعه لذلك.

وكان سونج يتحصل على 15 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع عندما انضم لأول مرة إلى آرسنال، ثم وقع مع برشلونة بعدما علم أن حسابه المصرفي سيكون أفضل حالاً.

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قال سونج لنجم كرة السلة في تورونتو رابتورز “باسكال سيكام” على إنستجرام “طوال فترة تواجدي في آرسنال، لم أستطع حتى توفير 100 ألف جنيه إسترليني، بينما اعتقد الناس أنني يجب أن أكون مليونيراً”.

ثم تابع “عندما عرض علي برشلونة عقدًا، ورأيت كم سأربح، لم أفكر مرتين، شعرت أن زوجتي وأطفالي يجب أن يعيشوا حياة مريحة بمجرد انتهاء مسيرتي، لذلك قابلت المدير الرياضي لبرشلونة، وأخبرني أنني لن ألعب العديد من المباريات”.

ثم واصل “لكنني لم أعطِ هذا الأمر أي اهتمام، علمت أنني الآن سأصبح مليونيرا ..سأقول دائمًا أن رجل بعمر 20 عامًا يقود فيراري هو رجل فقير ، لأنه في هذا العمر لم يحقق شيئًا بعد، لكن رجل عمره 50 عامًا يقود بنتلي هو رجل يجب احترامه”.