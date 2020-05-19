سعد سمير يُنهي أزمة التجديد مع الأهلي

أنهى المدافع الدولي المصري “سعد سمير” أزمة التجديد مع إدارة الأهلي، بعدما وقع عقدًا جديدًا، دون الافصاح عن مدة وقيمة التعاقد.

وكشف الإعلامي “أحمد شوبير“، أن المدافع البالغ من العمر 31 عامًا قد وافق بالفعل على تجديد تعاقده مع المارد الاحمر، بعدما رفعت إدارة النادي اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي بالاتفاق معه، بسبب غيابه عن الملاعب لفترة كبيرة عقب اصابته بقطع في وتر أكيلس، مع التزامهم بدفع كافة مستحقاته المالية.

وكان اتحاد الكرة قد ارسل خطابا لمسئولي الأهلي يؤكد فيه أن اللاعب سعد سمير لم يعد على ذمة النادي، وأنه أصبح حرًا ومن حقه التوقيع والانضمام لأي فريق.

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وأكد حارس مصر في مونديال 90 “شوبير”، أن مدافع الاهلي وقع على عقد جديد مع ناديه على بياض، تاركًا التقدير المادي لإدارة بطل القرن الأفريقي.

وبات مدافع الأهلي قريبا من العودة إلى الملاعب، عقب فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، حيث يخوض المرحلة النهائية من التأهيل.

جدير بالذكر أن سعد سمير لا يمكنه المشاركة في المباريات مع الأهلي حال بات جاهزا من الناحية الطبية والفنية، بسبب رفع اسمه من القائمة، ويتوجب عليه الانتظار لنهاية الموسم ليتم قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.