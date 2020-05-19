رياضة | العين الإماراتي يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر العين الإماراتي يقطع الطريق على الأهلي في صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الأهلي في الوقت الحالي صعوبة كبيرة لإنهاء صفقة مفاجأة للجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بالتعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق وذلك عقب رحيل أحمد فتحي وانضمام إلى نادي بيراميدز.

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ولكن دخل نادي العين الإماراتي في المنافسة على التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم حيث قدم عرض رسمي إلى الدروايش لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة مسوم واحد.

واشترط الإسماعيلي أن يقوم بتجديد عقد باهر المحمدي لمدة موسمين قادمين ليوافق على انتقاله إلى صفوف نادي العين الإمارتي في الصيف القادم.

وحسب ما أشارت له التقارير الصحفية السعودية فإن نادي العين الإماراتي هو الأقرب حتى الآن من الأهلي للتعاقد مع باهر المحمدي.