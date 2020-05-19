رياضة | أسامة عرابي: الأهلي سيفقد الكثير من الخبرات بعد رحيل الثلاثي الكبار.. والرجل الأول أمنيتي مع الفريق الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر أسامة عرابي: الأهلي سيفقد الكثير من الخبرات بعد رحيل الثلاثي الكبار.. والرجل الأول أمنيتي مع الفريق الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرى أسامة عرابي المدير الفني السابق لنادي أسوان بأن رحيل الثلاثي شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور عن النادي الأهلي سيُفقد الفريق الأحمر الكثير من الخبرات.
وأضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"الأهلي سيفقد العديد من الخبرات بعد رحيل حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي وسيكون لها تأثير على غرفة خلع الملابس".
وأضاف :"أتمنى أن أصبح الرجل الأول في النادي الأهلي، والظروف منحت الفرصة للكابتن حسام البدري لإدارة الفريق الأول كذلك الأمر محمد يوسف، وليس معنى هذا أنهم الأفضل".
وأشار :"خسارة الأهلي من الزمالك في نهائي كأس مصر 2017 كانت أحد أسباب رحيل مارتن يول عن الأهلي، كذلك الأمر هجوم بعض الجماهير على اللاعبين في تدريبات مدينة مصر".
وأتم :"المهندس محموط طاهر حاول كثيرا الإبقاء على مارتن يول لكن الهولندي قرر الرحيل خوفا على حياته لأنه أكد لي أنه لا يتواجد في مصر من أجل المال، ولو استمر لموسمين مع الأهلي كان أعاد إنجاز مانويل جوزيه".