رياضة | أسامة عرابي: الأهلي سيفقد الكثير من الخبرات بعد رحيل الثلاثي الكبار.. والرجل الأول أمنيتي مع الفريق الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر أسامة عرابي: الأهلي سيفقد الكثير من الخبرات بعد رحيل الثلاثي الكبار.. والرجل الأول أمنيتي مع الفريق الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أسامة عرابي المدير الفني السابق لنادي أسوان بأن رحيل الثلاثي شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور عن النادي الأهلي سيُفقد الفريق الأحمر الكثير من الخبرات.

وأضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"الأهلي سيفقد العديد من الخبرات بعد رحيل حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي وسيكون لها تأثير على غرفة خلع الملابس".

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وأضاف :"أتمنى أن أصبح الرجل الأول في النادي الأهلي، والظروف منحت الفرصة للكابتن حسام البدري لإدارة الفريق الأول كذلك الأمر محمد يوسف، وليس معنى هذا أنهم الأفضل".

وأشار :"خسارة الأهلي من الزمالك في نهائي كأس مصر 2017 كانت أحد أسباب رحيل مارتن يول عن الأهلي، كذلك الأمر هجوم بعض الجماهير على اللاعبين في تدريبات مدينة مصر".

وأتم :"المهندس محموط طاهر حاول كثيرا الإبقاء على مارتن يول لكن الهولندي قرر الرحيل خوفا على حياته لأنه أكد لي أنه لا يتواجد في مصر من أجل المال، ولو استمر لموسمين مع الأهلي كان أعاد إنجاز مانويل جوزيه".

