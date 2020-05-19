رياضة | 4 وجهات مُحتملة لـ"المشاغب" صالح جمعة حال رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 وجهات مُحتملة لـ"المشاغب" صالح جمعة حال رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح صالح جمعة نجم الأهلي على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما خرج من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي طلب ضرورة الاستغناء عن خدماته لعدم التزامه وإثارته الدائمة للمشاكل بالإضافة أنه لا يناسب طرق اللاعب الحديثة.

وانضم صالح جمعة للأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2015، و وشارك صالح جمعة 74 مباراة خلال مشواره مع الأهلي في مختلف البطولات، وسجل 13 هدفًا، وصنع 13 هدفًا ايضًا، وحصل على3 إنذارات، وتعرض للطرد مرتين، وفشل في إقناع "فايلر" بمستواه حتي أنه لم يشارك في أي مباراة تحت قيادته، مما يقربه من مغادرة القلعة الحمراء.

وسيكون أمام صالح جمعة عدة خيارات حال الرحيل عن النادي الأهلي، سواء داخل أو خارج مصر نستعرضها في التقرير التالي:-

1- الزمالك:

قد يكون نادي الزمالك وجهة صالح جمعة المقبلة، حال رحيله بشكل رسمي عن النادي الأهلي، وذلك بعد اهتمام مسئولي القلعة البيضاء بالتعاقد معه نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية عالية وموهبة كروية رائعة، كما أن تواجد شقيقه عبد الله جمعة داخل صفوف الفريق الزملكاوي قد يرجح انتقاله للفريق الأبيض في الصيف المقبل.

Advertisements

2- الخليج:

يبحث صالح جمعة ايضًا الحصول على عرض من أحد الأندية الخليجية للانتقال إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك للحصول على عرض مالي مناسب، بالإضافة لتجنب الصدام مع الجمهور الأهلاوي حال الانتقال للمنافس التقليدي الزمالك أو الرحيل لأي فريق مصري آخر، وكلف اللاعب وكيل أعماله بالبحث عن عرض خليجي له في الفترة المقبلة.

3- أندية محلية:

بجانب اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع صالح جمعة، يحظي ايضًا اللاعب برغبة بعض الأندية المحلية التي ترغب في الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي أبرزهم، ناديه السابق أنبي حيث يرغب حلمي طولان مدرب الفريق البترولي التعاقد مع اللاعب، بالإضافة لنادي الإتحاد السكندري والذي يستهدف ضمه ايضًا، لكن اللاعب يرفض الانتقال إلي نادي محلي.

4- عرض أوروبي:

من الخيارات المحتملة للوجهة المقبلة لصالح جمعة عند رحيله بشكل رسمي عن الأهلي، الاحتراف الأوروبي، حيث كلف اللاعب وكيل أعماله بمحاولة البحث عن عرض احتراف مناسب في أحد الدوريات الأوروبية، خاصة وأن اللاعب سبق وخاض تجربة بالدوري البرتغالي، لكنه يبقي خيارا صعبا بعض الشيء لابتعاد اللاعب عن المشاركة في الفترة الأخيرة.