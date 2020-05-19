رياضة | تعديل موعد استئناف الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر تعديل موعد استئناف الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن تعديل موعد استئناف الكالتشيو مرة أخرى لتلبية قرارات الحكومة، بشأن احتواء وباء فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد في بيان: "أملاً في اتخاذ المزيد من القرارات الإيجابية من قبل السلطات المختصة، مدد الاتحاد الإيطالي تعليق الأنشطة الرياضية حتى 14 يونيو (حزيران)".

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وكان الاتحاد الإيطالي، ورابطة الدوري، يأملان في استئناف الدوري دون جمهور 13 يونيو (حزيران) المقبل.

وتوقف الموسم 9 مارس (آذار) الماضي مع تبقي 12 جولة على نهايته، وكانوا يتوقعون أيضاً أن يسمح بإجراء التدريبات في مجموعات منذ أمس الإثنين.

ولكن مرسوم من رئيس الوزراء، أبقى كل الأحداث التنافسية موقوفة حتى 14 يونيو (حزيران)، ولم يذكر الانتقال من التدريبات الفردية للجماعية حيث ماتزال إجراءات مكافحة العدوى يتم مناقشتها.