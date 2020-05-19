رياضة | بفرمان من فايلر.. نجم بيراميدز مرفوض في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر بفرمان من فايلر.. نجم بيراميدز مرفوض في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع مدافع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحفظ رينيه فايلر، على التعاقد مع أحمد أيمن منصور من بيراميدز بسبب عدم قناعته بإمكانياته ويراه غير مناسب لتدعيم صفوف النادي الفريق بالموسم الجديد.

وحدد فايلر طلباته لإدارة النادي الأهلي بخصوص ضم مدافع هذا الصيف ولم يتواجد أحمد أيمن منصور، ضمن الأسماء المطلوبة.

ووضع فايلر، أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على رأس طلباته لتدعيم دفاعات النادي الأهلي في الصيف المقبل.

ويواجه الأهلي صعوبة في ضم أحمد حجازي من ويست بروميتش ألبيون بسبب رغبته في الاستمرار بالدوريات الخارجية.

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وفي سياق أخر رفض النادي الأهلي فكرة احتراف واحد من نجوم وسط الفريق في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الصيف.

وشهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى وصول العديد من العروض الأوروبية للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في الصيف القادم.

ولكن نفى النادي الأهلي كل هذه الأنباء مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لضم ديانج في الفترة الماضية سواء من أوروبا أو من الخليج.

كما أكد النادي الأهلي أن الفريق في حاجة لخدمات ديانج في الموسم القادم ولن يتم التفريط فيه في الصيف سواء بالببيع أو الإعارة مهما كان المقابل المادي.

يذكر أن أليو بادجي كان قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي في شهر يوليو الماضي قادما من صفوف نادي مولودية الجزائر لمدة خمس مواسم قادمة.

