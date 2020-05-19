رياضة | أخطبوط جديد.. ميلان يستقر على بديل دوناروما

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر أخطبوط جديد.. ميلان يستقر على بديل دوناروما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر فريق ميلان الإيطالي، على ضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض رحيل حارسه الأساسي المحتمل.

ويخطط ميلان لضم حارس مرمى نادي ستاد ريمس الفرنسي، بريدراغ رايكوفيتش، إذا غادر دوناروما سان سيرو هذا الصيف.

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وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن ميلان يخطط للتعاقد مع الحارس الصربي 24 عاماً، في سوق الانتقالات المقبلة، حيث لا يزال مستقبل الحارس الأساسي الحالي غير مؤكد.

وينتهي عقد دوناروما في يونيو 2021، ولم يقرر الإيطالي الدولي بعد خطوته التالية.

وتصر الصحيفة على أن الصربي الدولي سيصل إذا غادر جيانلويجي دوناروما صفوف "الروسونيري"، حيث نجح حارس المرمى في تقديم موسم مميز، ولديه سجل واعد مع ستاد ريمس هذا الموسم.