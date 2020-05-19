رياضة | مدرب الأرجنتين يفاجئ ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 06:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الأرجنتين يفاجئ ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، اليوم الإثنين، عن حالة عدم الاستقرار في العالم والتي تؤثر على الكرة القدم، وبشكل خاص "الألبيسيليستي"، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه من الصعب مطالبة اللاعبين بالتركيز فقط في كرة القدم في هذه "اللحظة" الدقيقة جداً.

وقال سكالوني في تصريحاته: "في البداية، كنا نستعد لمباراتي الإكوادور وبوليفيا في تصفيات (أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2022)، وكل شيء كان يسير كما كان مخططاً له، قبل أن تلغى المباراتان، ولا ندري متى سنلعبهما مجدداً، وعندما نعود، هل سنلعب المباريات بنفس الترتيب".

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وأقر سكالوني في حواره مع برنامج (Conversas Estrella) بأنه "يرغب في معرفة أشياء كثيرة" حول لاعبيه، وإرسال "مقاطع فيديو" لهم، إلا أنه شدد أن "الجميع يمر بفترة دقيقة للغاية للتفكير فقط في كرة القدم".

كما أوضح صاحب الـ42 أن "أكثر ما يحلم به أي مدرب" هو أن يشرف على تدريب لاعب مثل النجم وقائد "الألبيسيليستي" وبرشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.

وأشار: "لست فقط مدربه في المنتخب، ولكني كنت زميله في السابق، ولكن عليك التعامل معه مثلما تتعامل مع باقي اللاعبين، بنفس الطريقة، رغم كونه لاعب فريد، وشخصية مذهلة، ويريد تحقيق الألقاب مع الأرجنتين".